La Française Iris Mittenaere élue Miss Univers

Née à Lille, dans le nord de la France, cette étudiante en chirurgie dentaire avait été été élue Miss France en 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015.Cette grande brune d'1m72 s'était engagée, si elle remportait le concours de beauté, à faire campagne pour la promotion de l'hygiène bucco-dentaire, selon le site de Miss Univers, qui précise qu'elle aime "les sports extrêmes, les voyages et cuisiner des plats français". Elle a devancé en finale la Haïtienne Raquel Pelissier et la Colombienne Andrea Tovar."Incroyable!!!!! Elle l'a fait!!! Tellement fière!!!", l'a félicitée dans un tweet Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, elle-même Miss France 2002.Au total, 86 jeunes femmes étaient en lice pour succéder à la Philippine Pia Alonzo Wurtzbach, qui avait été élue en décembre 2015 après une énorme bourde télévisée du présentateur qui avait initialement couronné Miss Colombie.