La Fifa va supprimer les comités locaux d'organisation des Coupes du monde

"Nous organiserons par nous-mêmes la Coupe du monde 2026. Nous ne voulons plus créer de nouvelles structures à partir de zéro tous les quatre ans", déclare Mme Samoura dans une interview au quotidien russe Vedomosti, réalisée début mars mais publiée mercredi. Selon elle, ce nouveau système permettra à la Fifa de mieux contrôler "l'organisation et l'efficacité" des futures Coupes du monde.



OBJECTIF "MINIMISER LES COÛTS ET ÊTRE PLUS EFFICACE"

"Nous voulons avoir une équipe professionnelle permanente qui aura toutes les compétences et unira ses compétences au savoir-faire local", précise l'ex-diplomate sénégalaise devenue la première femme à occuper le poste de secrétaire générale de la Fifa. Dans un document publié en octobre 2016 intitulé "Fifa 2.0: une vision pour le futur", l'instance dirigeante du football international avançait cette piste de développement, expliquant chercher à "générer plus de revenus, minimiser les coûts et être plus efficace".



Les comités locaux d'organisation "créent des redondances et de l'inefficacité qui, à leur tour, posent des problèmes de budget", note la Fifa dans ce document. Les deux prochaines Coupes du monde, organisées en Russie en 2018 et au Qatar en 2022, ne sont pas concernées par cette réforme. Lors des Mondiaux 2010 et 2014, en Afrique du sud et au Brésil, la Fifa était intervenue à plusieurs reprises pour dénoncer les retards dans les travaux nécessaires à l'organisation de la compétition.



AFP