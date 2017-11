La FIFA prépare une nouvelle formule de prestige pour le Mondial des clubs !

Créé en 2000 pour remplacer la coupe Intercontinentale, le Mondial des clubs réunit, depuis 2007, sept équipes au mois de décembre, à savoir les vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA, de la Copa Libertadores (Amérique du Sud), de la LdC africaine, de la LdC asiatique, de la LdC de la CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale), de la LdC de l’Océanie et enfin le club champion du pays hôte. Une compétition qui fait largement la part belle aux formations du Vieux continent (9 victoires en 13 éditions). Double champion d’Europe en titre, le Real Madrid tentera d’ailleurs de s’offrir un troisième sacre, histoire d’égaler le record détenu par le FC Barcelone.

Mais à partir de 2021, cette compétition généralement sans surprise pourrait offrir un tout autre spectacle. En novembre 2016, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait déjà émis l’idée d’inclure davantage d’équipes afin de donner plus d’attractivité à ce mini tournoi. Le chiffre de 32 équipes était alors avancé et le but de la manœuvre était de remplacer la peu séduisante Coupe des Confédérations. Depuis, Infantino a quelque peu revu sa copie, mais Mundo Deportivo indique que le Suisse souhaite toujours changer de format. « L’actuelle Coupe du Monde des clubs FIFA est une belle compétition, mais elle n’a pas réellement l’impact initialement imaginé sur le développement du football en club à travers le monde », avait-il indiqué lors du dernier Conseil de la FIFA organisé en Inde.

Une réforme qui enverrait le PSG au Mondial des clubs



Aujourd’hui, la presse espagnole nous en apprend davantage sur les plans de l’instance dirigeante du football mondial. L’idée serait donc d’organiser un Mondial des clubs à 24 équipes à partir de juin 2021. La compétition, qui durerait 18 jours, ne se déroulerait cependant pas chaque année, mais tous les quatre ans. Les clubs engagés seraient alors répartis en trois groupes de huit. Concernant les détails sur les écuries qualifiées, là encore l’Europe serait favorisée puisque l’UEFA compterait pas moins de 12 représentants. À savoir les quatre derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, les quatre derniers finalistes de l’épreuve et les quatre dernières dotées des meilleurs coefficients UEFA (voire plus si un ou plusieurs clubs gagnent la LdC ou atteignent la finale plus d’une fois). Des critères qui, si le Mondial des clubs s’était tenu en juin dernier par exemple, auraient qualifié le Real Madrid, l’Atlético Madrid, la Juventus et le FC Barcelone. Vainqueur de trois des quatre dernières éditions de la LdC et doubles finalistes malheureux, le Real Madrid, la Juventus et l’Atlético Madrid auraient ainsi libéré ainsi plus de places aux formations qualifiées via leur coefficient (8 au lieu de 4). Et les grands gagnants, selon le classement 2016/2017, auraient été le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, le FC Séville, Benfica, Chelsea, Arsenal et Manchester City.

Pour le reste, ces douze formations européennes seraient accompagnées par cinq équipes sud-américaines, deux de la zone Afrique, deux de la zone Asie et donc une de la zone Océanie. Une nouvelle formule séduisante en termes de prestige, mais qui poserait de nouveaux problèmes au niveau du calendrier, et surtout pour l’état de fatigue des joueurs. Un critère qui a d’ailleurs poussé le président de la fédération allemande, Reinhard Grindel, à s’opposer publiquement sur les réseaux sociaux à cette réforme. « Dans le cadre de la cinquième réunion du conseil de la FIFA en Inde l’administration de la FIFA a dévoilé ses plans relative de la Coupe du monde des clubs. Il est prévu qu’elle aura lieu tous les quatre ans au mois de juin, à partir de 2021, avec la participation de 24 clubs, divisés en huit groupes, dans un délai de 18 jours. J’ai voté contre ce genre de compétition, les joueurs ont besoin de repos et de temps pour la récupération, en juin, la FIFA doit se concentrer sur les compétitions pour équipes nationales. Je me demande comment les clubs regardent ces plans ». La FIFA, elle, semble avoir choisi son camp.