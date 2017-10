La FIFA n’hésitera pas à sanctionner Nasser Al-Khelaïfi

Dans l’œil du cyclone,au cœur d’une enquête ouverte par la justice suisse pour « soupçon de corruption privée, d’escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres » et « soupçon d’avantages indus » à Jérôme Valcke ancien secrétaire général de la FIFA, Nasser Al-Khelaïfi sait qu’il ne bénéficiera d’aucune clémence de la part de l’instance dirigeante du football mondial.

L’Équipe révèle en effet ce mardi que c’est la FIFA qui est à l’origine de l’investigation. Cette dernière a saisi la justice helvète pour enquêter sur ses soupçons. Mais ce n’est pas tout, puisque le président du Paris SG, ici mis en cause pour des présumées pratiques en qualité de président de beIN Media, pourrait également être traduit devant la commission d’éthique de la FIFA s’il était prouvé qu’il est réellement impliqué dans cette affaire.

Et comme, depuis l’affaire Sepp Blatter-Michel Platini, la FIFA a changé, dans un souci de transparence, NAK pourrait faire l’objet de sanctions si cette commission se saisissait de son cas. Il pourrait peut-être même se voir frappé d’une interdiction de présider le PSG. Il en irait en effet de la crédibilité du président Gianni Infantino, qui a lui-même mis en place les nouveaux membres composant cette cellule. L’œil du cyclone vous disait-on...