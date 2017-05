La FIFA a ouvert une enquête sur le transfert de Paul Pogba à Manchester United

La Fédération internationale de Football Association (FIFA) a ouvert une enquête en septembre sur le transfert de l’international français Paul Pogba vers Manchester United, selon une enquête de Mediapart publiée mardi 9 mai.



Selon une source proche de la FIFA à l’AFP, la fédération a « demandé des renseignements à Manchester United » sur le transfert le plus cher de l’histoire, supérieur à 100 millions d’euros, entre la Juventus Turin et le club anglais. Ces renseignements ont été demandés « il y a plusieurs semaines », a ajouté cette source. Il n’a pas été précisé par cette source à quels aspects du transfert la FIFA s’intéresse.



Mais selon Mediapart, des documents des « Football Leaks » révèlent que l’agent de l’international français, Carmine Raiola, « a perçu 49 millions d’euros sur ce seul transfert, grâce à un conflit d’intérêts hors norme : il était à la fois l’agent de la Juventus, de Manchester et du joueur ».



Un agent qui travaillait pour les deux clubs



Au total, toujours selon Mediapart, Pogba a coûté « en réalité 127 millions d’euros à Manchester United dont 49 millions ont atterri dans les poches de Raiola, et seulement 78 millions dans les caisses de la Juve ». Selon le site d’investigation, Raiola « ne semble pas avoir déclaré à Manchester qu’il travaillait aussi pour la Juventus », ce qui est interdit par la réglementation anglaise.



Véritable star du football mondial, Apul Pogba, à 24 ans, fait déjà figure de cadre de l’équipe de France. Passé par Le Havre avant de partir une première fois à Manchester United, le milieu de terrain a éclaté à la Juventus où il a remporté quatre fois le titre de champion d’Italie avant d’être transféré en août dernier à « Man U » pour 105 millions d’euros plus un bonus de 5 millions d’euros, devenant l’un des joueurs les plus chers de l’histoire.