La FFF saisit la justice pour le transfert de Ousmane Dembélé à Dortmund

C’est une information du quotidien Le Parisien, qui affirme que la Fédération Française de Football a saisi le procureur de la République pour dénoncer un exercice illégale de la profession d’agent lors du transfert de Dembélé à Dortmund, un service exercé par Moussa Sissoko, un homonyme du joueur de l’équipe de France.

D’après les informations du quotidien, Martial Kodjia, l’ancien agent du joueur, a été « évincé des négociations ». La FFF a saisi la commission juridique de la LFP pour statuer sur les responsabilités du club de Rennes. Pour le transfert d’Ousmane Dembele qui était d’un montant de 15 millions d’euros, Moussa Sissoko a perçu 2,2 millions d’euros de commission et plus 800 000 euros de bonus. Il risque une peine d’un an de prison.



