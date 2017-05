La Directrice des collectivités territoriales fait l'état de la mise en oeuvre de la fonction publique locale : "10 000 enrôlés, 1000 en attente."

Directrice des collectivités locales, Mme Fatou Binetou Camara Fall est revenue sur l'état de la mise en oeuvre de la fonction publique locale. Depuis la signature du décret d'application 2011-08 du 30 mars 2011, 10 000 agents ont été enrôlés et 1000 sont en attente. Cependant, des difficultés existent, mais des solutions existent aussi et le Ministère est en discussion permanente avec les syndicats.

Doter les collectivités territoriales d'agents bien formés.

La tutelle rassure également que le Ministère travaille à mettre en place une passerelle entre la fonction publique locale et la fonction publique de la loi.