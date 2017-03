La Cosydep obtient un satisfecit du Partenariat mondial pour l’éducation pour sa collaboration

Le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) salue la participation à son conseil d’administration de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep), en estimant que cette structure sénégalaise a permis de conduire des politiques éducatives mieux adaptées aux besoins des pays du Sud.



"La [participation] de la Coalition des organisations pour la défense de l’éducation publique au conseil d’administration du Partenariat mondial pour l’éducation a permis de conduire des politiques éducatives mieux adaptées aux besoins des pays du Sud", a affirmé la directrice exécutive du PME, Alice Albright.



"Nous ne pouvions pas quitter Dakar sans venir visiter le siège de la Cosydep, dont la [participation à] notre conseil d’administration a renforcé le rôle de la société civile" dans les politiques éducatives des pays représentés au sein du PME, a-t-elle dit, vendredi.



A la fin des travaux de la 11ème Triennale de l’éducation et de la formation (14-17 mars), organisée par l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique, Mme Abright a rendu visite à la Cosydep, en compagnie de deux collaboratrices,



Cheikh Mbow, le coordonnateur national de la Cosydep, est membre du conseil d’administration du PME, au sein duquel il représente les organisations de la société civile des pays en développement.



"La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique représente bien les pays du Sud. Et nous allons continuer ce partenariat", a assuré Alice Albright, en présence de membres du conseil d’administration et du secrétariat exécutif de la Cosydep.



"Durant nos deux mandats (2013-2017), il s’est agi de représenter tous les pays en surveillant notamment (…) la politique éducative pour s’assurer qu’elle permet à tous les enfants de pouvoir jouir du droit à l’éducation…" a réagi M. Mbow, qui est également membre du comité chargé de la gouvernance au Partenariat mondial pour l’éducation.



Soixante-sept pays en voie de développement sont représentés au PME, qui réunit aussi des organisations internationales et des instances relevant du secteur privé.



La Cosydep bénéficie depuis 2009 du soutien financier du Fonds de la société civile pour l’éducation, que le PME a mis en place.