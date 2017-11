La CIA dévoile des archives de Ben Laden saisies lors de sa mort

Selon des chercheurs d'un think tank américain qui a eu accès aux documents déclassifiés en avant-première, ils comprennent une vidéo du mariage d'un fils de Ben Laden ainsi que des journaux intimes du djihadiste.



Cette publication "donne l'opportunité aux Américains d'en savoir plus sur les projets et le fonctionnement de cette organisation terroriste", a déclaré le directeur de l'agence de renseignement américaine Mike Pompeo.



La CIA a mis en ligne 470.000 fichiers supplémentaires saisis en mai 2011 quand l'armée américaine a fait irruption dans un complexe d'Abbottabad, une ville de garnison pakistanaise, et abattu le chef du réseau extrémiste.



"Ces documents vont largement aider à répondre à certaines questions que nous avions encore sur le leadership d'Al-Qaïda", a estimé Bill Roggio, un des chercheurs de la Foundation for Defense of Democracies autorisés à étudier les archives avant leur publication.



La vidéo du mariage de Hamza Ben Laden, apparemment tournée en Iran, fournit par exemple à l'opinion publique mondiale la première image du fils favori d'Oussama Ben Laden à son âge adulte.