La Brigade de Lutte contre la Criminalité démantèle un gang de malfaiteurs

Les hommes du commissaire El Hadji Cheikh DRAME ont encore frappé fort dans la fourmilière de la pègre criminelle qui a prise sur Dakar et sa banlieue. En effet la bande de Kémo SANE et Zak au nombre total de cinq (05) malfaiteurs ainsi que celle dirigée par Aliou FAYE comptant également quatre malfrats ont toutes été épinglées par la Brigade de Lutte contre la Criminalité entre le 06 janvier et le 19 janvier 2017. Le modus operandi de ces deux gangs, longtemps dénoncé par des victimes dans les localités de Keur Massar, Grand Yoff, Hann Maristes Sacré-Cœur ou les Liberté, consistait à repérer des cibles sur lesquelles les scootéristes fonçaient pour arracher les sacs et portables ou bien les agresser physiquement pour les dépouiller de tout objet précieux ou de leurs porte-monnaies.

Les nombreuses plaintes enregistrées par les services de Police ont beaucoup pesé dans le dénouement car les victimes ayant fait le signalement au niveau des commissariats et postes de Police ont de ce fait, déclenché l’ouverture d’enquêtes préliminaires. La suite on la connait puisque la redoutable machine du commissaire DRAME a fini de mettre hors d’état de nuire cette dizaine d’individus tous déférés au Parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et recel.