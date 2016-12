La BSIC inaugure son nouveau siège sur la VDN

Sous la présidence effective du ministre du Budget, M. Birima Mangara, la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC Sénégal) a procédé à l’inauguration de son nouveau siège. La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Ali Omar Al Moktar, Président Directeur Général du groupe BSIC, de M. Ibrahim Abani Secrétaire général de la Communauté des États Sahélo-Sahariens, et de M. Adama Diop, Directeur Général de la BSIC ainsi que de plusieurs personnalités du sénégalaises et du corps diplomatique.

Idéalement situé sur la VDN, à la Cité KEUR GORGUI, ce chef-d’œuvre architectural constitue l’un des actes forts posés par la BSIC Sénégal pour un rapprochement avec ses clients et entre dans sa politique de participation active au développement économique et social du Sénégal, à travers le financement de l’investissement dans les secteurs porteurs de croissance et le développement des échanges commerciaux.

Cette cérémonie a également été l’occasion de rappeler les valeurs ainsi que les objectifs de la BSIC, une banque constituée de femmes et d’hommes de divers horizons réunis autour d'une double conception : la "Qualité de Service" et la "Culture Client".





A Propos du Groupe BSIC



Le Groupe Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce est né de l'idée de créer une grande institution bancaire régionale africaine, opérant dans la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens. La BSIC, c’est un réseau de filiales en perpétuelle croissance, des correspondants bancaires dans le monde entier, des produits adaptés, une coopération avec les institutions financières régionales et internationales, ainsi que les organisations spécialisées dans la garantie des investissements (BOAD, BAD, BID, FAGACE, GARI, FSA, etc.).