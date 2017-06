LYON : Arsenal offre 40 M€ pour Lacazette !

Si on a surtout parlé de l’Atletico Madrid jusqu’ici, Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) pourrait également prendre la direction d’Arsenal cet été. D’après France Football, les Gunners auraient transmis une première offre de 40 millions d’euros à Lyon pour l’international tricolore. Insuffisant pour Jean-Michel Aulas qui en espère 20 de plus. Le club londonien pourrait rapidement revenir à la charge avec une offre supérieure.