LUTTE - GRIS BORDEAUX / BALLA GAYE 2 : Encore des blocages ?

Les amateurs et férus du ‘’sport de chez nous’’ peuvent prendre leur mal en patience. Le combat qu'ils ont tant plébiscité, qui devrait opposer Gris Bordeaux à Balla Gaye 2, n'est pas encore finalité. Du moins pas encore. Réunis hier dans un hôtel de la place avec Charles Faye de Gfm Entertainment, Lamine Samba de la Tfm, les managers Bassirou Babou (mandaté par Double Less) et Mbaye Diagne (camp de Fass), l'ancien ‘’Tigre’’ Moustapha Guèye et un certain étudiant (représentant de Balla Gaye 2), le promoteur Luc Nicolaï n'a pas arrondi les angles avec les deux camps.



Après des heures d'attente, l'homme de la Petite Côte, accompagné du présentateur de l'émission Jongante, a fait face à la presse pour donner la mauvaise nouvelle. ‘’Finalement, le combat ne pourra être matérialisé. Il y a eu un blocage. Nous vous donnons rendez-vous demain (aujourd'hui) à 18 heures dans les locaux de la Télévision Futurs Médias (Tfm) pour la concrétisation’’, a lancé le promoteur. L'‘’homme des grands événements’’ n'a pas voulu trop s'épancher sur la raison du blocage.



Il a préféré taire le nom du lutteur qui n'a pas accepté les clauses du contrat. Mais de sources sûres, Luc Nicolaï et ses partenaires ont trouvé un compromis et la signature d'aujourd'hui sera en direct pour officialiser le combat. ‘’Ils ont trouvé des accords et le combat est bien ficelé, sinon la signature ne serait pas en direct demain (aujourd’hui). Ils ont tout préparé pour la bonne tenue de la manifestation. C'est certainement une stratégie de communication pour annoncer en direct l'événement aux amateurs et aux téléspectateurs’’, informe notre source.



D’autres sources révèlent que le promoteur aurait donné de l’argent aux représentants de chaque camp : celui de l’écurie Balla Gaye et celui l’écurie de Fass. Le duel entre le ‘’3e Tigre’’ de Fass et le ‘’Lion de Guédiawaye’’ est donc sur une très bonne voie de concrétisation.



Enquête