LU ËPPE TUURU : Soutien de la Plateforme Avenir « Avenir, Senegaal bi ñu bëgg » au mouvement « Y EN A MARRE »

Suite à l’annonce du Mouvement Yen A Marre d'organiser une manifestation le 7 avril 2017 à la place de l'Obélisque, des cercles et appendices du pouvoir en place se sont dépêchés de déposer à la préfecture de Dakar une demande de marche le même jour et au même endroit.

Cet acte ridicule n'a d'autre objectif que de saborder la volonté légitime de citoyens qui ne souhaitent rien d'autre que d’exprimer leur opinion sur la marche de leur pays.

C'est un acte antirépublicain et antidémocratique qui traduit la forte propension du pouvoir à refuser toute prise de parole publique contraire à ses fausses certitudes, ses vérités biaisées et ses piètres résultats économiques et sociaux après plus de cinq ans de gestion.

Coutumiers de ces faits récurrents de violation des droits et libertés acquis de haute lutte par le peuple sénégalais, le pouvoir et la coalition qui l'accompagne espèrent ainsi bâillonner le peuple Sénégalais et étouffer toutes les formes de contestation. Mais c'est peine perdue.

La marche du Peuple sénégalais vers une République refondée et un Etat de droit est irréversible et aucun apprenti dictateur ne pourrait remettre en cause une telle dynamique.

La Plateforme Avenir « Avenir, Senegaal bi ñu bëgg » attire l'attention du Président de la République sur le fait que sa responsabilité serait engagée en cas de troubles graves, de violences ou de crimes.

La Plateforme apporte son soutien au Mouvement Yen a Marre et à tous les jeunes patriotes qui, depuis des années, se dressent devant toutes les formes de forfaitures, au prix d'importants sacrifices familiaux et sociaux, guidés qu'ils sont par leur esprit citoyen et leur amour de la Nation, s'offrant même en exemple à d'autres jeunes africains, qui,comme eux, n'en peuvent plus de vivre dans une démocratie au rabais.

La Plateforme invite les jeunes du Mouvement Y en Marre à rester concentrés sur leur objectif et ne point prêter attention aux , invectives et autres diffamations, y comprises les plus viles et les plus cruelles, sachant que " Wax Ju Bonn dekkul fa mu jem famu jogge la cossaano".

Pour finir, la Plateforme Avenir « Avenir, Senegaal bi ñu bëgg » invite le Peuple Sénégalais à répondre massivement à l'appel du mouvement Yen A Marre pour dire, en chœur, " LU ËPPE TUURU" et pour se battre contre la prévarication, le clientélisme politique, le népotisme, l'instrumentalisation de la justice, et tous les actes inavouables posés tout au long du processus électoral et visant à détourner la libre expression du suffrage des Sénégalais lors des prochaines élections législatives.



Fait à Dakar le 31 Mars 2017

Le Secrétariat Politique