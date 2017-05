LOUGA : Opération d'incinération de drogue saisie d'une valeur de plus de deux milliards de francs Cfa

Les services des douanes de la région de Louga ont procédé au cours des 8 derniers mois, à la saisie d’importantes quantités de drogue dure, d’une valeur estimée à plus de deux milliards de francs cfa, et à un important lot de produits pharmaceutiques et vétérinaires. La saisie de cette drogue a pu être opérée grâce à la collaboration de tous les services de sécurité et de défense de la région de Louga. L’opération d’incinération de cette drogue s’est déroulée, ce dimanche, sous la présidence du gouverneur de la région Mr Alioune Badara Mbengue, en présence notamment de plusieurs autres autorités administratives et judiciaires. En dehors de cette drogue dure, le chef de service des douanes de Louga Mr Alioune Diouf, a révélé que 144 kg de chanvre indien encore stockés dans leurs locaux, ont été également saisis. En procédant à l’incinération de cette drogue, le gouverneur de la région a tout d’abord tenu à féliciter et encourager les services des douanes, de sécurité et de défense, pour l’excellent travail qu’ils abattent. Pour lui, l'ensemble de ces corps constitués doit mutualiser leurs moyens et intensifier leur lutte pour juguler ce mal qui gagne de plus en plus la région de Louga. Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga