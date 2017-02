LOUGA : Nouvelle grille de lecture de la pauvreté

La pauvreté ne se mesure plus à l'aune de la richesse monétaire, mais plutôt en prenant en compte des données impactant sur les conditions de vie des populations, a notamment estimé, ce jeudi, à Louga, le coordinateur de l'observatoire de la pauvreté et des conditions de vie, Mr Abdoulaye Tall.

Mr Tall a fait cette déclaration au cours des travaux d'un atelier régional consultatif et de partage, d'élaboration du futur plan national de l'indice de pauvreté multidimensionnelle/IPM/.

Pour lui, la santé, l'éducation et les infrastructures socio-économiques de base constituent les nouveaux secteurs, introduits dans la nouvelle méthode de mesure, de l'organisation internationale des migrations /OIM/.

Ainsi, pour désormais mesurer la pauvreté et instaurer de nouvelles politiques économiques, a-t-il dit, il faut nécessairement introduire ces nouvelles politiques, d'où la justification de la tenue de cet atelier consultatif et de partage qui vise pour l'essentiel à établir un consensus au niveau des acteurs.

Parlant spécifiquement, d'autre part, du profil de pauvreté jusque là évalué à travers les revenus monétaires, Louga a-t-il révélé, a bénéficié d'une position relativement confortable par rapport aux autres régions, parce qu'occupant la deuxième place au plan national des régions les moins pauvres , ce,grâce à l'importance du taux des opérations de transfert d'argent, opéré par ses ressortissants établis à l'étranger.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga