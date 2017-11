LOUGA/Lutte contre les feux de brousse et les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Les autorités administratives de la région de Louga sont déjà à pied dœuvre pour informer et sensibiliser les éleveurs et agriculteurs, pour les amener à cohabiter harmonieusement. Cest dans ce cadre précis, que des comités départementaux de développement, se sont tenus pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter autant que faire se peut tout conflit entre éleveurs et agriculteurs. Des dispositions ont été également prises pour lutter contre les feux de brousse en cette période de fin de campagne agricole et début de campagne de commercialisation des produits agricoles. Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga