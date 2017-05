LOUGA/Les correspondants régionaux de presse se rebiffent

La célébration de la journée internationale de la presse a été marquée à Louga, ce mercredi, par une remise d’un mémorandum de l’association de la presse locale au gouverneur de la région, Mr Alioune Badara Mbengue.



Une occasion pour les professionnels de l’information à travers ce mémorandum, de dénoncer les difficiles conditions de travail et d’existence des correspondants de presse à Louga, et d’exprimer leurs doléances, pour leur trouver des solutions idoines.

Les correspondants régionaux de presse, malgré le rôle important qu’ils jouent dans le traitement et la diffusion de l’information régionale, se considèrent comme les parents pauvres de la presse, car ne jouissant d’aucun privilège, tous les moyens étant centralisés au niveau national, les régions étant laissées pour compte à tout point de vue.



En effet, la plupart de ces journalistes exercent leur métier dans des conditions matérielles d'une incroyable indigence, sans commune mesure avec le travail qu'ils abattent.



Certains correspondants régionaux relevant des entreprises de presse de l’Etat telles le Soleil, l’APS et la RTS, émergent quelque peu du lot...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga