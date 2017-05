LOUGA : Les conclusions des enquêtes de l'Ofnac doivent être suivies de poursuites judiciaires

Mener le combat pour avoir au Sénégal une justice assujettie aux résultats des enquêtes entreprises par l’Ofnac,tel est l’objectif principal que s’est fixée la plate-forme des acteurs non étatiques dont Mr Malick Diop est le coordinateur.

C’est ce qu’il a expliqué, ce mercredi à Louga, au cours d’un forum d’échanges portant sur la question, soulignant que sa structure mettra tout en œuvre, pour que toutes les conclusions issues des enquêtes menées par l’Ofnac connaissent des poursuites judiciaires.

La rencontre a par ailleurs permis aux participants de mieux s’imprégner des différentes missions de prévention et d’enquêtes dont les conclusions seront transmises à qui de droit, notamment le procureur à qui il incombe de donner ou non suite aux dossiers qui lui sont transmis.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga