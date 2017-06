LOUGA : Le fonds de développement départemental débloque 100 millions pour le financement de projets de femmes et de jeunes

Poursuivant l'exécution du programme de sa politique sociale en faveur des plus démunis du département, le Conseil départemental de Louga en partenariat avec l'institution financière mutualiste de Louga, a mis en place un fonds de développement d'un montant de 100millions de francs destinés à financer les couches sociales les plus défavorisées pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus et d'emplois et partant améliorer leurs conditions de vie.

C'est justement dans ce cadre qu'une cérémonie de remise de chèques à des bénéficiaires demandeurs s'est déroulée, ce mardi, dans l'enceinte de l'institution, en présence de nombreuses personnalités.

Ainsi, plusieurs groupements de femmes ont reçu leurs chèques, tandis qu'un groupe de dix jeunes qui avaient sollicité des financements pour l'achat de motos-taxis Jakarta ont reçu des motos jakarta flambant neufs.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga