LOUGA : Le Département a connu une inscription record sur les listes électorales de 159.538 citoyens

Le corps électoral du département de Louga a connu une importante hausse à l’issue des opérations d’inscription qui ont pris fin ce dimanche.



Ainsi le département a enregistré 159.538 inscrits, contre un objectif qui avait été fixé à 151.114 inscrits, soit une augmentation de 8 424 inscrits de plus.



Cette importante hausse s’explique par la prise de conscience des jeunes ayant atteint l’age électoral, Et qui ont décidé de s’inscrire en vue de leur participation aux prochaines échéances électorales de 2017 et de 2019.



Le besoin de se procurer la carte d’identité biométrique de la CDEAO sans bourse délier, a également poussé certains citoyens à s’inscrire, le tout couronné par une bonne campagne de sensibilisation des responsables locaux de l’APR...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga