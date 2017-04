LOUGA / ATELIER DE FORMATION DES FEMMES EN LEADERSHIP FÉMININ ET GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Le renforcement des capacités des femmes élues, tant au niveau local que national, portant sur le leadership féminin et la gestion des collectivités locales, a fait ce lundi, l’objet d’un atelier de formation de cinq jours, qui a regroupé une trentaine de femmes.

Organisé par le projet Equité de genre dans la gouvernance locale/GELD/, en partenariat avec l’Agence Régionale de Développement /ARD/de Louga, la rencontre avait pour principal objectif de former des femmes leaders pour les amener à démultiplier la formation reçue au niveau de lieurs collectivités locales.

Pour la représentante de Onu-Femmes, Mme Seynabou Sarr, la parité élective et semi-élective constitue une véritable révolution de la participation politique des femmes. Cependant, elle a déploré le faible taux de représentativité de celles-ci dans les instances de décision.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga