LOUGA : APPARITION DE CAS DE DENGUE

9 cas de dengue ont été notifiés dans la région de Louga par l’institut Pasteur de Dakar. Pour le moment aucun décès n’a été signalé ni de cas graves lié a la maladie. Une équipe d’investigation épidémiologique a été dépêchée par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale coordonnée par le Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) chargée d’appuyer la région médicale. Les investigations ont permis de confirmer - onze (11) nouveaux cas sur 61 prélèvements testés à la date du 26 octobre ; - l’absence de cas grave et de décès. Tous les patients positifs vus à domicile, se portent bien et ont repris leur activité courante selon un communiqué du ministère - l’existence de conditions écologiques particulièrement propices à la prolifération du vecteur. Les mesures suivantes ont déjà été prises et exécutées : - Suivi des personnes touchées - Démarrage de la lutte anti vectorielle dans la commune de Louga; - Poursuite de l'investigation dans toute la région de Louga, - Sensibilisation des populations sur les mesures anti larvaires Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale compte sur la collaboration active des communautés et les exhorte à garder leur calme. La situation dans la région étant sous contrôle.