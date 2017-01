LOUGA ABRITERA SES PREMIERES JOURNÉES RÉGIONALES DES SPORTS.

La région de Louga abritera du 11 au 12 février prochain ses premières journées des sports.

C'est du moins ce qu'a annoncé, ce vendredi, l'inspectrice régionale des sports, Mme Oulimata Goudiaby, au cours d'une réunion préparatoire du comité chargé de l'organisation de ces journées.

Le programme des manifestations prévoit plusieurs disciplines dont le football, le taekwondo, le scrabble, une randonnée pédestre et une course d'ânes, entre autres.

Un atelier de formation, une conférence de sensibilisation portant sur les maladies cardiovasculaires, sur la lutte contre la sédentarité, mettront fin aux manifestations.

Le budget prévisionnel de ces journées est arrêté à six millions de francs cfa .

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga