LOGEMENTS DE L’IPRES : Tout, sur le double Appel d’offres gagné par Socabeg

Le 19 Avril dernier, Libération écrivait que l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) avait octroyé à Socabeg un marché dans des conditions qui ne seraient pas tout à fait orthodoxes. Fort de nouvelles informations sur cette affaire, nous indiquions par la suite, dans notre édition de mardi JJMM 2017 que nos radars s’étaient plantés sur les conditions de passation de ce marché de 1,2 milliard F Cfa entre l’Ipres et la société immobilière Socabeg.

Que s’est-il réellement passé ?

Au début de l’histoire, il avait été lancé un appel public à manifestation d’intérêt pour choix d’un ou de plusieurs partenaires dans le cadre de la politique définie par le Conseil d’Administration de l’Ipres, en matière de placement immobilier. Après dépouillement, le 1er septembre 2016, c’est Socabeg gagne.

Mais l’IPRES ne procède pas à l’attribution du marché. La Commission interne habilitée émet une insatisfaction liée au nombre insuffisant d’offres reçues sur sa table. Puis, elle décide de relancer l’Avis d’appel public à manifestation d’intérêt. Ainsi 18 jours après le premier dépouillement, un second Avis est publié dans certains journaux de la place dont le quotidien L’As.

Dans cet Avis dont Libération a eu copie (voir facsimilé), il est indiqué que «l’Ipres est à la recherche d’un ou de plusieurs partenaires immobiliers en vue de renforcer et valoriser son patrimoine, mettre en valeur ses terrains sis aux Almadies d’une superficie de 23,4 hectares, de participer à la politique de logements sociaux définie par l’Etat du Sénégal. »

Et c’est toujours SOCABEG qui remporte l’appel d’offres. Le Conseil d’Administration de l’Ipres et l’Autorité de tutelle adhèrent à la décision prise par le la Commission interne d’attribution. Cette confiance reposait évidemment sur le dossier de Socabeg mais aussi sur la renommée de la Société qui a satisfait à toutes les exigences prescrites dans l’appel d’offres, et auxquelles l’Ipres tenait particulièrement dans le cadre de cet Avis d’appel public à manifestation d’intérêt.

SOCABEG fera mieux. La société dont la réputation est bien établie parmi les professionnels du secteur a préfinancé une bonne partie des travaux d’aménagement à hauteur de plusieurs milliards F Cfa. Ce qui constitue un gain considérable dans l’exécution des travaux.

Il faut rappeler que Socabeg avait, sous le régime libéral, offert, gracieusement, une vingtaine de logements aux Lions du basket vainqueurs de l’Afrobasket en 2009. En outre, elle jouit d’une confiance de longue date de l’Ipres. «Elle a toujours présenté des états de services irréprochables à l’Ipres. Mais il ne peut y avoir aucune faveur qui puisse être faite ni à Socabeg ni à une quelconque autre entreprise, dans le cadre d’un Avis à appel public à manifestation d’intérêt », souffle-t-on à Libération.



Libération