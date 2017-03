LIVERPOOL : Quatre priorités pour le mercato

Bien placé en Premier League, Liverpool, actuellement 4e, pourrait retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

Dans l’éventualité d’une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp souhaiterait considérablement renforcer son effectif. Selon The Sun, le technicien allemand pourrait disposer d’une enveloppe de 170 millions d’euros pour recruter l’été prochain, avec une liste de joueurs déjà préparée.

Sur celle-ci, on retrouve notamment les noms du défenseur central Virgil van Dijk (Southampton), du milieu Tiémoué Bakayoko (Monaco) ainsi que des ailiers Alexander Oxlade-Chamberlain (Arsenal) et Iñaki Williams (Athletic Bilbao). A suivre...