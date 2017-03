LIVERPOOL : Origi vit mal sa situation

A l’image de son compatriote belge Romelu Lukaku à Everton, l’at-taquant de Liverpool Divock Origi (21 ans, 25 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) veut s’imposer dans son club. Mais pour le moment, l’ancien Lillois doit se contenter d’un statut de remplaçant difficile à accepter.

« Je sais ce dont je suis capable, a confié le Diable Rouge. Je joue dans un grand club comme Liverpool. C'est vrai que Romelu est performant. Il travaille très dur et il se concentre sur les bonnes choses. Je veux la même évolution que lui et je travaille pour ça. Je crois en moi et j’y arriverai. Mais s’asseoir sur le banc, parfois c’est déprimant. Tout ce que je peux faire, c’est travailler dur. C’est toujours l’objectif à Liverpool. » Malheureusement pour lui, le trio offensif composé de Philippe Coutinho, Roberto Firmino et Sadio Mané semble intouchable.