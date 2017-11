LIVERPOOL : Klopp veut Kara Mbodj en Janvier

Le Mercato hivernal se profile et les infos transfert vont bon train, concernant l’international sénégalais Kara Mbodj. Les compteurs s’affolent en Angleterre où plusieurs clubs se bousculeraient pour s’attacher les services du défenseur sénégalais. C’est le cas de clubs comme : Liverpool, Leicester, Swansea, Newcastle entre autres.

Si l’on en croit les medias turcs, plusieurs clubs du championnat turc seraient également intéressés par le profil du joueur. On peut citer Galatasaray ; Besiktas ou encore fenerbahce.

D’après les medias anglais la piste la plus sérieuse reste celle de Liverpool. Le coach allemand à défaut de pouvoir recruter le défenseur néerlandais Virgil Van Djik retenu par son club Southampton, s’est retourné vers le profil de Kara Mbodj.

L’équipe de Liverpool a fait du chantier de sa défense une priorité. Le géant d’Anderlecht pourrait donc rejoindre Liverpool et son compatriote Sadio Mané. A rappeler que la clause libératoire de Kara Mbodj est fixé à 10 millions de livres. Reste à savoir si ce potentiel transfert serait judicieux vu le mondial 2018 qui s’annonce dans quelques mois.