[LIVE- PLACE DE LA NATION ] Suivez le grand rassemblement contre l'esclavage de migrants en Libye

Dans le cadre de ses activités de protection des droits humains des migrants, le Collectif « NON AU SILENCE » constitué d’organisations de la société civile sénégalaise et africaine et de mouvements citoyens organise un grand rassemblement le vendredi 24 novembre 2017 à 15 heures à la Place de la Nation (ex Place de l’Obélisque) à Dakar.



La manifestation a pour but de protester contre toutes les formes d’esclavage, et plus particulièrement contre l’esclavage pratiqué en Libye sur les migrants originaires de l’Afrique sub-saharienne.



Les membres du Collectif :