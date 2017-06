LISTE BBY DE TOUBA-MBACKÉ : Le Comité des Sages de l'Apr anticipe sur la révolte des frustrés

Concernant le choix du Président Macky Sall portant sur ceux qui vont représenter la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections législatives, des rumeurs ont fini de créer un certain malaise. Des listes sont brandies çà et là et certains militants dont les leaders sont supposés zappés, manifestent déjà leur grogne et leur volonté de sanctionner la mouvance Présidentielle, si jamais la mise à l'écart de ces derniers se confirmait. Conscients de l'imminence d'une vraie embrouille, les Sages de l'Apr ont tenu à apaiser d'ores et déjà les esprits.



Réunis chez Pape Ibra Ndiaye, le doyen du parti à Mbacké, les Sages ont invité au calme et à la retenue. '' Nous invitons tous les militants de l'Apr à Mbacké et Touba, à rester disciplinés et à accepter les choix qui seront faits et dont l'annonce est prévue le 9 juin prochain. Que personne ne se sente frustré! Nous ne souhaitons point une guerre de positionnement. Nous allons travailler à faire revenir à la raison toutes les personnes qui s'estimeront oubliées. Nous ne nous lasserons pas à le faire, car ce n'est que dans l'unité que nous parviendrons à donner la victoire au Chef de l'État '', diront Ibrahima Kâ et Baba Guissé, porte-parole du jour et secrétaire général du comité.



Sous la présence de l'essentiel de ses membres, le comité a salué le choix porté sur Mahammed Boun Abdallah Dionne comme tête de liste nationale de Bby et celui de Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma comme tête de liste départementale à Mbacké.