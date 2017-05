LIMOGEAGE DU MINISTRE DE L'ÉNERGIE : A l'origine du problème entre le Président Macky Sall et Thierno Alassane Sall

Le désormais ex ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall a été limogé ce matin par le président de la République Macky Sall.

Une source de Dakaractu nous indique que le problème entre le Chef de l'Etat et Thierno Alassane Sall ne date pas d'aujourd'hui. Il y'a quelques temps, le président avait instruit au ministre de l'Energie d'alors Thierno Alassane Sall de finaliser et signer le dossier de Total.

Après plusieurs répétitions par le président en conseil des ministres, Thierno Alassane Sall continuait à traîner les pieds.

C'est aujourd'hui que le président Macky Sall, avant de quitter le pays pour l'Afrique du Sud, a fait convoquer Thierno Alassane Sall pour s'expliquer sur l'accord qui devait être signé avec les Français de Total.

Après que le ministre lui a signifié que c'était encore en cours, le Président Macky Sall s'est énervé et a pris la décision de le limoger du Gouvernement. Comme cela ne suffisait pas, Macky Sall lui aurait indiqué de sortir du palais avant de signer un décret nommant le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne cumulativement à ses fonctions, ministre de l'Energie. L'accord avec Total a été finalement signé aujourd'hui. Total et la République du Sénégal ont signé deux accords permettant à Total de contribuer à dynamiser l'exploration pétrolière en mer profonde et très profonde au large du pays.

Le premier accord est un contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures sur le bloc Rufisque Offshore Profond d'une superficie de 10 357 km2, dont Total sera opérateur (90%), aux côtés de la Société Nationale des Pétroles du Sénégal (Petrosen), qui détiendra les 10% restants. Le second est un accord de coopération avec Petrosen et le Ministère de l'Energie et du Développement des Energies Renouvelables de la République du Sénégal, aux termes duquel Total réalisera une étude de la zone en mer très profonde, en vue d'en déterminer le potentiel d'exploration et de devenir opérateur d'un bloc d'exploration.



Nous y reviendrons