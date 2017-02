LIMOGÉ DU GFC : Youssou Dabo en passe de signer en faveur du Stade de Mbour

L’ex-entraîneur de Guédiawaye FC (ligue 1), Youssou Dabo, est en passe, après son limogeage, de s’engager au Stade de Mbour (ligue 1), où il a eu une prise de contact avec l’effectif lundi, a appris l’APS de sources concordantes proches de l’un des clubs d’élite de la capitale de la Petite Côte.



‘’Il a dirigé sa première séance d’entraînement hier (lundi) et on attend évidemment qu’il signe avec nous’’, a confirmé un dirigeant du club sous le couvert de l’anonymat.



Le jeune technicien, qui a débuté la saison sur le banc du Guédiawaye FC, a été limogé par la direction du club de la banlieue en début février pour ‘’absence non justifiée’’.



Youssou Dabo, considéré comme un des techniciens les plus prometteurs du football national, s’était rendu à la CAN 2017 où il a supervisé les adversaires du groupe B pour le sélectionneur national, Aliou Cissé.



Ce limogeage du banc du Guédiawaye FC a été une occasion saisie par le Stade, a ajouté l’une des sources contactées pa l’APS. Elle explique que Salif Diallo, l’ancien entraîneur de la Sonacos de Diourbel qui devait diriger le club après le départ de Boucounta Cissé, n’a pas réussi à se libérer.



En début de saison, le Stade de Mbour avait recruté Boucounta Cissé, mais ce dernier avait jeté l’éponge, indiquant ne pas pouvoir supporter les insultes venant de la part des supporters des ‘’Rouge-blanc’’.



‘’Avec Dabo, nous aurons la chance de travailler avec un jeune technicien présenté comme ambitieux et qui avec des joueurs pas très connus, a réussi à hisser l’équipe du Guédiawaye FC vers les sommets du championnat’’, a poursuivi la même source.



‘’C’est vraiment une aubaine et une grande chance de pouvoir travailler avec ce jeune entraîneur qui est très ambitieux’’, a ajouté la source, soulignant que l’objectif du Stade de Mbour est de gagner un trophée à la fin de la saison 2016-2017.