LIGUE EUROPA : LYON TIENT SON QUART DE FINALE !

C’était dans la lignée des récentes joutes européennes du PSG et de Monaco. On a souffert jusqu’au bout, et même dès le début, donc tout le temps. Au final, les Lyonnais ont réussi à faire comme l’ASM mercredi, c’est-à-dire à sortir du côté des vainqueurs, malgré une défaite 2-1. Leur superbe partie de la semaine dernière, gagnée 4-2 au Parc OL, n’aura donc pas été vaine. Et le tirage au sort de vendredi, une heure après Monaco en Ligue des champions (aux alentours de midi), concernera aussi Lyon pour la C3.

Bruno Genesio et ses hommes peuvent largement remercier Anthony Lopes, auteur de pas moins de six parades déterminantes, dont quatre en première période. Bousculés par des spectateurs romains incandescents - peu importe que le stade soit en partie vide – surtout après les deux buts, il a fallu faire preuve d’un gros mental pour repartir de la capitale italienne avec cette remarquable performance. Sortir la Roma, deuxième de Serie A, n’est pas anodin. Après MU, l’OL est désormais le favori de la compétition.

Valbuena: "C'est grand"



Pourtant, les Lyonnais ont donc copieusement souffert. Ils ont eu l’excellente idée d’ouvrir la marque contre le cours du jeu, d’un coup franc de Mathieu Valbuena repris de la tête par Mouctar Diakhaby, déjà buteur à l’aller (0-1, 16e). Mais Kevin Strootman a remis les équipes à égalité dans la foulée (1-1, 17e). Anthony Lopes avait déjà dû s’employer sur une tête de Salah après une barre de Rudiger (6e), puis encore face à Salah (12e), et il a aussi sorti un double arrêt assez monstrueux face à Strootman (41e). Rebelote au retour des vestiaires face à Nainggolan (47e).

Même si Mathieu Valbuena a manqué une énorme occasion en début de seconde période (54e), c’est surtout après le but contre son camp de Tousart (2-1, 60e) que les Lyonnais ont eu les opportunités de revenir, la Roma se découvrant logiquement. Après le raté d’El Shaarawy (63e), les seules vrais frissons ont d’ailleurs été en faveur de l’OL, par Cornet (65e), Tolisso (77e), encore Cornet (85e) ou Nabil Fekir, entré en cours de match (93e). Ça n’a pas empêché la Roma de continuer à attaquer sans relâche.

"A la fin, je ne pouvais plus tenir en place, souffle Mathieu Valbuena sur beIN SPORTS. On est tombés sur une grosse équipe avec un public extraordinaire. On a fait un grand match. Pas forcément techniquement, parce qu'on aurait pu faire mieux, mais on a été remarquables dans l'état d'esprit. Il faut féliciter tout le groupe, on a eu une grosse débauche d'énergie. On est des compétiteurs, donc on a envie d'aller au bout, mais le chemin est très long. Savourons, c'est grand ce qu’on a fait." Lyon est en quarts de Ligue Europa, comme il y a trois ans. Mais à moins de tomber sur Manchester United, il n’aura pas d’adversaire aussi relevé que la Juventus.