LIGUE DES CHAMPIONS-MANCHESTER CITY-MONACO (5-3) : La folie et la frustration

Le match : 5-3



Une semaine après l'exploit du PSG contre le Barça, Monaco a également fait une sacrée promotion pour le football français. Sur le terrain de l'Etihad, l'ASM a été immense pendant une petite heure. À la pause, elle menait d'ailleurs 2-1 face à Manchester City, Falcao (31e) et Mbappé (40e) ayant bénéficié de deux services de Fabinho pour répondre à l'ouverture du score de Sterling (26e). Selon l'UEFA, elle s'était même procuré dix occasions contre seulement deux pour les Anglais. Le tournant du match a eu lieu en début de deuxième période : Falcao s'est procuré un penalty mais l'a manqué (48e). Au lieu de mener 3-1, les hommes de Jardim ont laissé les Citizens dans le match. Ceux-ci ont égalisé à 2-2 dix minutes plus tard par un tir à ras de terre d'Agüero, bien aidé par la faute de main de Subasic (58e). C'est à ce moment-là que Monaco a lâché. Parce que Jardim a trop tardé pour faire ses changements ?



Le film du match



Falcao a bien inscrit un troisième but, d'une délicieuse pichenette à la 61e, mais l'ASM n'y était déjà plus. Fatigués, les Rouge et Blanc ont reculé, puis perdu les duels. Ce qui finit toujours par se payer cher face à des joueurs comme Agüero. Pas au point sur les corners défensifs, ils ont encaissé deux buts par l'Argentin (71e) et Stones (77e). Sané a encore battu Subasic (82e) et deux minutes plus tard, Caballero a évité un quatrième but français en sortant une parade du pied droit devant Falcao. Cela oblige l'ASM à l'emporter 2-0, ou 3-1, ou 4-2 lors d'un retour qui se fera sans Glik (suspendu). Vu l'incroyable match que l'on a vu à l'Etihad, et les deux puissances offensives, le spectacle devrait encore être très grand.