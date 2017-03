LIGUE DES CHAMPIONS : L'UEFA ne suspendra pas l'arbitre de Barça-PSG

"Quand quelque chose ne s'est pas bien passé, nous en discutons, mais il n'est pas question de suspendre. C'est comme si vous suspendiez ou bannissiez le joueur qui a manqué un pénalty, il va juste sur le banc s'il manque beaucoup de penalties", a exposé M. Ceferin en marge d'un congrès sur le football à Estoril.



Le Paris SG avait récemment écrit au président de l'UEFA pour déplorer "un arbitrage défaillant" de Deniz Ayketin à Barcelone lors du fameux 6-1.



Dans ce courrier, le PSG avait pointé "une série d'erreurs -dix situations de jeu- où l'arbitrage a influé sur le scénario", avait exposé à l'AFP une proche du dossier.



Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait également protesté contre l'arbitrage de ce match dans Le Parisien: "On ne peut s'empêcher de penser que l'issue de ce match (à Barcelone) aurait pu être différente avec un arbitrage plus clairvoyant".



"Tout le monde a vu au moins le penalty (non sifflé) sur Di Maria qui aurait pu nous permettre de revenir à 3-2 (...) Sans oublier qu'il n'y avait pas penalty sur Suarez", avait insisté M. Al-Khelaïfi.