LIGUE DES CHAMPIONS : Cristiano Ronaldo marche sur l'Atlético

Real-Atlético, c’est un peu le Clasico au niveau européen. Le derby madrilène nous a offert des soirées mythiques et, encore une fois, le Santiago-Bernabeu se montre à la hauteur en début de match avec un énorme tifo déployé. Est-ce ce qui motive les joueurs de Zidane ? Le Real ne laisse quasiment aucun ballon aux Colchoneros dans une première période au niveau technique ahurissant du côté de la Maison Blanche. Mis à part une excellente sortie de Navas dans les pieds de Gameiro (17e), les chiffres sont éloquents : à la 25e minute de jeu, le Real a tiré dix fois au but, contre zéro pour l’Atlético. Et ça fait déjà 1-0 depuis un quart d’heure, depuis la grosse détente pour une tête puissante de l’incontournable Cristiano Ronaldo (1-0, 10e). La suite ? Un Real Madrid à sa main pour contrôler un Atlético inoffensif, avant deux nouveaux coups de canon de CR7. Servi par Benzema, le Portugais bénéficie d’abord d’un contre favorable pour faire parler son talent et sa puissance avec une reprise de volée imparable (2-0, 73e). Puis il est à l’origine et à la conclusion d’une action parfaitement relayée par Lucas Vazquez pour le triplé (3-0, 86e) et permet au Real de faire un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions 2017. Contre l’AS Monaco ? Début de réponse mercredi soir vers 22h30.