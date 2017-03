LIGUE DES CHAMPIONS : Ce commentateur catalan hurle de joie sur le 6e but du Barça (VIDEO)

La soirée historique d'hier est à n'en pas douter un des plus grands exploits jamais réalisés en Ligue des Champions.

Et lorsque que Sergi Roberto, tout juste rentré au jeu, inscrit le but du 6-1 du Barça à la 95e minute de jeu, les commentateurs catalans deviennent tout simplement hystériques. Un moment plein d'émotions à vivre en vidéo.