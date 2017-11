LIGUE 2 : L’US GORÉE DÉMARRE PAR UN MATCH NUL

L’US Gorée, reléguée en Ligue 2 après avoir été championne en 2016, a entamé la nouvelle saison par un match nul (0-0), contre le Dakar Université Club (DUC), qui est également un ancien club de l’élite sénégalaise.



Quatre équipes, Yeggo, Renaissance de Dakar, le Port et Ndar Guedj, ont gagné leur match.



Les Goréens ont signé un contrat de deux ans avec Sidate Sarr, un ancien entraîneur de l’ASC Thiès et de l’Olympique de Ngor.



Voici les résultats de la première journée de la Ligue 2 : Yeggo-EJ Fatick : 2-0 ; Ngor-Renaissance : 0-1 ; Africa Promo Foot-Port : 0-2 ; US Gorée-DUC : 0-0 ; Ndar Guedj-Keur Madior : 2-0 ; Cayor Foot-ETICS : 1-1 ; Jamono-Fatick : 0-0.