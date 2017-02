LIGA : Le Real arrache la victoire à Villarreal 3-2

Le Real Madrid, mené 2-0 à l'heure de jeu, a arraché une victoire renversante (3-2) à Villarreal grâce à un but décisif d'Alvaro Morata dimanche pour la 24e journée du Championnat d'Espagne, conservant la tête du classement malgré la menace du FC Barcelone. Au stade de la Céramique, des buts de Manu Trigueros (50e) et Cédric Bakambu (56e) ont mis en grande difficulté l'équipe de Zinédine Zidane.

Mais Gareth Bale (64e), Cristiano Ronaldo sur penalty (74e), puis l'attaquant remplaçant Morata (83e), ont concrétisé l'incroyable "remontada" des Madrilènes. Le Real (1er, 55 pts), qui compte toujours un match en retard à disputer à Vigo, garde donc les commandes de la Liga avec un point d'avance sur le FC Barcelone (54 pts), éphémère leader après avoir battu l'Atletico Madrid un peu plus tôt (2-1).