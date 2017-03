LIGA : L'énorme boulette du gardien du Real Madrid

Keylor Navas s'est troué et le Real l'a payé au prix fort. Sur une reprise anodine d'Antonio Sanabria, le gardien costaricien a imité Luis Arconada et envoyé le ballon au fond de ses propres filets, offrant au Betis Séville l'ouverture du score sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu (0-1, 25e).



Rouge et arrêt décisif



120 secondes plus tôt, Keylor Navas aurait dû être exclu pour une faute flagrante sur Darko Brasanac. Dans les arrêts de jeu, il s'est toutefois bien rattrapé en sortant le grand jeu sur une tête d'Antonio Sanabria.



La bonne affaire pour le Real



Grâce à ce résultat, e Real Madrid a repris les commandes en Liga. Les hommes de Zinedine Zidane possèdent désormais deux longueurs d'avance sur le Barça (+ un match de retard à Vigo). Suite à leur exploit contre le PSG en Ligue des Champions, les Blaugranas sont redescendus de leur nuage à La Corogne (2-1).