LIGA / Barcelone : Messi termine meilleur buteur du championnat

Auteur d’un doublé face à Eibar (4-2) ce dimanche lors de la dernière journée de Liga, Lionel Messi termine meilleur buteur du championnat espagnol avec 37 réalisations au compteur. L’Argentin devance son partenaire du FC Barcelone, Luis Suarez (29 buts) et la superstar du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (25 buts). A noter que quatre Français ont inscrit plus de dix buts cette saison en Liga : Antoine Griezmann (16 buts), Kevin Gameiro (12 buts), Wissam Ben Yedder et Karim Benzema (11 buts).