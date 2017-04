LIBERTÉ DE LA PRESSE : LE SÉNÉGAL GAGNE 7 PLACES AU NOUVEAU CLASSEMENT DE RSF

Le Sénégal a progressé de sept places au nouveau Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF), passant de la 65e au 58e rang entre 2016 et 2017.



De 27,99 dans le précédent classement, l’indice du Sénégal s’établit à 26, 72 dans le nouveau dominé par la Norvège, la Suède et la Finlande respectivement.



La Namibie est en tête du classement africain avec un score de 17, 08, suivi du Ghana (17, 95) et du Cap-Vert (18, 02).



Dans son rapport, RSF s’inquiète de "la banalisation des attaques contre les médias", ajoutée au "triomphe d’hommes forts qui font basculer le monde à l’ère de la post-vérité, de la propagande et de la répression".



Selon le rapport du Classement mondial de la liberté de RSF, l’indice de référence calculé par l’ONG "n’a jamais été aussi élevé, ce qui signifie que la liberté de la presse n’a jamais été aussi menacée".



