LIBÉRATION DE OULÈYE MANÉ, AMY COLLÉ DIENG ET PENDA BA : Les précisions du Gouvernement

La justice vient d’accorder la liberté provisoire à Mesdames Ouleye MANE, Amy Collé DIENG Penda BA et consorts, emprisonnées pour délits d’outrage au Chef de l’Etat et injures publiques. Dans ces différentes affaires, le Procureur de la République n’a pas jugé nécessaire de s’opposer à la décision du Juge, mais l’action publique n’en est pas pour autant éteinte.



En dépit des nombreux appels à la clémence qui ont été entendus et de la repentance des personnes incriminées, le gouvernement tient à rappeler que l’injure et les faits outrageants restent constitutifs de délits punis par la loi.



En conséquence, le gouvernement en appelle au sens des responsabilités, au civisme et au respect dû à nos institutions, au regard des dérives notées à travers les réseaux sociaux, qui portent atteinte à la paix et aux valeurs qui fondent la République.





Le Ministre Porte-parole du Gouvernement

Seydou GUEYE