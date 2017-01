LIBASSE BASSE (Apr -Pikine) : " Khalifa Sall fait bien de regretter Wade '

'' La crise qui secoue le parti socialiste est une affaire qui concerne exclusivement les socialistes. L'Apr et le Président Macky Sall n'ont rien à y voir. Khalifa Sall ne doit s'en prendre qu'à lui- même pour n'avoir jamais osé prendre son courage à deux mains ''...Telle est la déclaration du Secretaire général national de la convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal. Dans une correspondance adressée à la presse, Mamadou Libasse Basse invite le maire de Dakar '' à davantage regretter Wade au vu de ce qui l'attend comme désillusion politique si jamais il ose affronter le Président Sall lors de la prochaine présidentielle de 2019. ''



Le jeune leader politique de l'Apr qui dit, avec ses camarades de Pikine, être préoccupé par la visite du Chef de l'Etat dans cette partie de la banlieue ce mardi, annonce une réponse sur le terrain. '' Le Président n'a pas le temps de verser dans les parlottes. Il renforce son bilan et demain il posera la première pierre de la grande mosquée de Pikine et ouvrira le stade rénové d'Alassane Djigo ''.