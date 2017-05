LETTRE À LA CENA : L'opposition note des irrégularités sur les listes électorales provisoires en cours de publication

Dans une correspondance adressée au président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Doudou Ndir, le Front pour la défense du Sénégal / Mànkoo Wattu Senegaal a constaté que les listes électorales provisoires, publiées par le ministre chargé des Elections, ne respectaient pas les dispositions de l’article L 40 de la loi n°2017 12 du 18 janvier 2017 portant code électoral.

« L’article L 40 dispose que ‘’la commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l’administration chargée de l’établissement des listes électorales et d’identifier l’électeur notamment les prénoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence de tous les électeurs... », relatent les leaders de la mouvance de l’opposition.

Pour eux, les listes électorales provisoires en cours de publication ne précisent, pour chaque électeur, le numéro de la carte d’électeur, le numéro d’identification nationale, les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance. Sans oublier la filiation de l’électeur, sa profession, son domicile (ou résidence). Des éléments qui devaient y figurer obligatoirement pour permettre une identification plus facile de l’électeur.

Ils invitent, en conséquence, l’équipe de Doudou Ndir à « engager le ministre chargé des Elections à respecter scrupuleusement les dispositions du code électoral en mentionnant sur les listes électorales provisoires toutes les mentions prévues par la loi et qui permettent une identification plus facile de chaque électeur.