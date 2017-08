LES PRÉCISIONS DE MOUSTAPHA SYLLA (Maire de Niakhène) : 'À Tivaouane, c'est Niakhène qui a réalisé les meilleurs pourcentages en faveur de Bby '

Que Méouane ait revendiqué le meilleur pourcentage lors des législatives dans le département de Tivaouane et en faveur de Bby a fini de mettre tout Niakhène dans une profonde frustration. Les résultats publiés par la commission départementale de recensement des votes ont ainsi rectifié les premières allégations et rétabli les vérités sur les scores respectifs. En effet, la Commune de Niakhène a finalement réussi le meilleur pourcentage du département de Tivaouane avec un score de 64,27 %.

'' C'est à cause de la défaite enregistrée au niveau de la Commune de Thilmakha, que l'arrondissement de Niakhène, composé des Communes de Niakhène, Thilmakha, Mbayène et NGandiouf, n'a pu avoir le taux escompté de plus de 60 % au niveau départemental '' confie Moustapha Sylla, le maire de Niakhène.

Selon Moustapha Sylla qui se confie à Dakaractu, '' l'arrondissement de Niakhène enregistre également le taux de participation le plus important du département avec 61,34 %, compte non tenu de Mérina Dakhar qui est le fief de la tête de liste du département. ''



Derrière Niakhène, suivent les communes de Mbayène avec 63,70 %, Méouane avec 62,43 % et de Mérina Dakhar avec 59,10 %.