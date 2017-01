LES NOUVELLES RÉFORMES PORTANT SUR LE TRANSPORT PASSÉES AU CRIBLE À LOUGA

Sensibiliser les professionnels et acteurs du transport sur les nouvelles réformes du sous secteur du transport, tel est le sens de la tournée nationale qu’effectue depuis quelques jours le Directeur des transports terrestres, Mr Cheikh Oumar Gaye, à travers les différentes régions du Sénégal.

C’est donc dans ce cadre qu’il a rencontré à Louga l’ensemble des professionnels et acteurs du transport, pour leur expliquer les tenants et aboutissants des nouveaux textes réglementaires devant désormais régir ce secteur.

Ainsi, Mr Guèye a indiqué que la politique de la mise en application des permis à points démarrera prochainement au Sénégal, ce qui va certainement réduire les nombreux cas d’accidents de la route.

Il a ensuite révélé que le processus d’informatisation et de numérisation des titres de transport sera également mis en œuvre.

Pour lui, toutes ces nouvelles mesures visent à mieux faire observer les dispositions du code de la route afin de réduire au minimum le nombre d’accidents de la route.



Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga.