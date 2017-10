LES MENACES DE SAGADA : " Si le Pds sabote la visite de Macky, Wade ne foulera plus son pied à Touba... Je voterai la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa '

Les menaces de sabotage de la visite du Président Macky Sall jeudi prochain par des responsables politiques du Pds sont, visiblement, prises au sérieux par l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga. En réunion avec les responsables de circonscriptions politiques de l'Apr à Touba, il a tenu à lancer un avertissement très clair en direction des potentiels porteurs de brassards rouges. '' Il s'agit d'un ndigël du Khalife Général des Mourides. C'est lui qui a demandé à ce que toutes les populations de Touba sortent massivement lui réserver un accueil exceptionnel. Et nous nous chargerons de sécuriser ce ndigël. ''



Abdou Lahad Seck Sadaga de poursuivre. '' Si je vois un seul brassard rouge, Wade ne foulera plus le sol de Touba. Je ferai le nécessaire. J'engage ma responsabilité. Les jeunes du Pds sont des maîtres-chanteurs. Nous refusons que ces gens qui menacent ne soient raisonnés d'aucune manière. Il ne faudra leur donner aucun franc car s'il y a de l'argent à donner, beaucoup de responsables locaux en ont besoin ''.



Par rapport aux perturbations notées lors de la réunion organisée à la mairie, dimanche, Sadaga souhaitera que le maire, la prochaine fois, se limite à parler à ses administrés et le Chef de village à ses collègues chefs de villages. '' Les choses politiques doivent être gérées entre politiques. ''



L'honorable député Sadaga affirmera, pour clôturer son face-à-face avec la presse, sa volonté de voter la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall pour que justice soit dite. '' Je la voterai ! ''