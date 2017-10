LES GRONDEMENTS D'ASSOUMANA DANFA : " L'Apr n'a respecté aucun de ses engagements... Mon limogeage est dépassé... Bby est dans le coma '

L'Apr et son allié du ''Mac Authentique ''ne sont guère à l'abri d'une brouille. C'est du moins ce qui ressort de cet entretien qu'Ansoumana Danfa a fait avec Dakaractu. Le leader politique, connu pour avoir protesté contre les décisions du Président Macky Sall lors des investitures aux dernières élections législatives et qui avait été limogé de son poste à la Présidence, a clairement dégainé contre le parti Présidentiel et son leader. Pour lui, tout est clair, il y a trahison. '' Nous avons constaté que depuis notre protocole d’accord du 10 octobre, l’Apr n’a respecté aucun de ses engagements. Nous sommes plutôt victimes de complots, des sabotages et de manœuvres de bas-étage orchestrés par son directeur des structures et contre les intérêts de Mac Authentique. Durant la campagne électorale, certains responsables de l’Apr nous ont utilisés à leur guise pour ensuite nous trahir. L’essentiel est que l’opinion retiendra que quand il n’y avait ni poste, ni argent, c’est le Mac-Authentique qui dirigeait le comité électoral de "Macky 2012" aux Parcelles- Assainies. 2019 n'est pas loin! ''



Interpellé sur son limogeage qui avait fait couler beaucoup d'encre, Ansoumana Danfa dira préférer inscrire cet événement dans le passé. Et à la question de savoir s'il a été, à la suite de sa défenestration, reçu par le Président Sall, notre interlocuteur dira juste ce qui suit. '' Nous avons dépassé ce stade. Je lui souhaite d’avoir à l’esprit les engagements qu’il avait pris devant les coordinateurs des sous-coalitions de Bby au Palais. En cette occasion, il avait dit qu’il allait redistribuer les cartes dans la mesure ou les perdants seront sanctionnés et les gagnants récompensés. Ce qu'il n'a pas fait au vu du dernier remaniement. ''



Abordant la question de la conférence de leaders au sein de Bby, Ansoumana Danfa regrette cette léthargie qui la gangrène. Et ce,. malgré la mise en place du CEP, dira-t-il. '' Nous avons constaté que certaines organisations locomotives de Bby comme l’Afp, le Ps et Macky 2012 ont éclaté. L'Apr n'est guère très loin de connaître le même sort avec le départ de cadres tel que Thierno Alassane Sall. Nous conseillons au Président de Bby de renforcer, et d’unifier sa coalition qui est le seul outil politique capable de porter son Pse et d'obtenir sa réélection en 2019. ''



Pour boucler les échanges, Ansoumana Danfa se dit favorable à un dialogue politique si et seulement si '' ce dialogue ne favorisera pas un rapprochement avec le Pds. '' Nous combattrons toute velléité de deal surtout dans ce contexte . Un contexte où des avocats réclament à l'Etat des honoraires et surtout dans un contexte où les Sénégalais ne sont pas encore édifiés sur les recouvrements et le sort réservé à la liste des personnalités citées dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. ''