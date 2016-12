LES EXCEPTIONS ET FAVEURS FAITES PAR LA FRANCE À MACKY SALL : Présence du PM Cazeneuve aux Invalides, accueil par un ministre, réceptions dans toutes les institutions françaises, le financement de tous les projets présentés par le Sénégal...

Malgré le chahut de l’opposition et une partie de l'opinion à travers les réseaux sociaux, la visite de Macky Sall, à l’épreuve des faits et des chiffres, présente un bilan très positif. Dakaractu a recueilli un décryptage d'un homme de l'art, un haut diplomate spécialiste de la France qui nous a livré sa lecture de la visite du Président Sall en France.

Selon notre source, " Une visite d'État est la visite la plus haut placée dans l’ordonnancement protocolaire des visites des chefs d'État. Par année, la France n'en organise que deux. Donc en invitant le président sénégalais, la France marque une attention particulière au président Sall. Du point de vue de l'organisation, cette visite a été une réussite. Parfait au niveau de l’accueil. il y a des chefs d'État que je ne nommerai pas qui ont été accueillis par leur propre ambassadeur, d'autres par des fonctionnaires des affaires étrangères.

A la cérémonie des Invalides, le PM français a été présent, ça aussi c'est une exception. Il faut regarder les archives, à la cérémonie des honneurs militaires, en général c'est le Gouverneur militaire de Paris qui assistait à la cérémonie. Pour Macky Sall, c'est le PM qui s'est déplacé. Ça c'est une autre marque d'estime. Macky Sall a reçu les honneurs des plus grandes institutions françaises, du président Hollande en passant par l'assémblée nationale et le sénat jusqu'à la mairie de Paris.

Sur le fond, pratiquement tous les projets présentés par le gouvernement sénégalais ont reçu un accord de financement. Ce qui est quand même remarquable. Avec tous les accords signés du TER en passant par le calculateur de Diamniadio jusqu'aux accords sur la formation des jeunes aux métiers du pétrole, sur l'environnement, sur la culture et la formation, Macky repart de Paris avec un portefeuille inédit en matière de visite d'État. Donc, avec tout ça, objectivement on ne peut pas dire que la visite du Président n'a pas été une réussite. Les faits parlent d'eux mêmes..."